Çiçek yetiştirirken nelere dikkat edilmeli?

Kayseri’de yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte çiçekseverlerde evlerini saksı çiçekleriyle doldurmaya başladı. Kayseri’de çiçekçilik yapan Mustafa Çevik, çiçekleri yetiştirme konusunda doğru bilinen yanlışlarımızın olduğunu söyledi. Çevik, çiçeklerinde vitamin takviyesine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Çiçek en güzel şekilde açsın diye evimizdeki musluk suyu ile sürekli sulayalım düşünülüyor, bu doğru değil. Çiçekler arada bir vitamin ister. Sıvı vitamin takviyesi çiçeklerin suyuna katılarak verilmelidir. Bunun dışında evimizde kendimizde vitamin yapabiliriz. Meyve kabuklarını atmayıp. Bir gün su da bekleterek bu su ile çiçeklerimizi sularsak bu da vitamin yerine geçer” dedi.

‘BAZI ÇİÇEKLER İKLİMDEN DOLAYI KAYSERİ’DE YETİŞMİYOR’

Kayseri iklimi için evde yetiştirilebilecek çiçekleri sıralayan Çevik, “Evde besleyeceğimiz çiçekler, Kayseri’nin iklimine göre bellidir, tecrübe edilmiştir. Akdeniz iklimine uygun, farklı iklimlere uygun bazı çiçekler Kayseri de istesek de yetişmiyor. Ama tecrübe edilmiş çiçekler var, bunlar yetişir. Bunlara örnek olarak; yelken çiçeği, tropik bunlar salon çiçeği olarak yetiştirilir. Bunun dışında begonya ve sandal yetiştirebilirler. Yıldız çiçeği, kalanşo, menekşe ve camgüzeli de evimiz de yetişir” şeklinde konuştu.

‘ÇİÇEKLER AYDA BİR İLAÇLANMALI’

Güzel kokulu çiçeklerin uzun ömürlü olmadığını belirten Çevik, “Evimizde kokulu çiçek olarak gardenya çok güzeldir Ama Kayseri’de yetişmiyor. Yaz sezonun da fesleğen dediğimiz çiçek beslenebilir, güzel kokar. Onun dışında sandalın yaprakları güzel kokar. Güzel kokulu çiçekler zaten uzun ömürlü değildir” dedi.

Çevik çiçeklerin böceklenmesi konusunda ise, “Böceklenme konusunda da evimizde yanlış yapıyoruz. Çiçeklerimiz sağlıklı da olsa en az ayda bir kez ilaçlanmalıdır. Onun için bazı çiçekçilerde mevcut olan, seraların hazırlamış olduğu böcek önleyici ilaçlar var. Onları evimizde ayda bir kullanmamız gerekir” sözlerine yer verdi.