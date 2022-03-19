Türk Kızılay Kayseri Şubesi Genel Kurula gitti

Genel Kurulun Divan başkanlığını Fevzi Konaç yaptı. Seçimlerde Kasım 2021'den beri Şube başkanlığı görevini yürüten Cafer Beydilli, 203 oy alarak başkan seçildi.

Genel kurula yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay üyelerinin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve Taner Yıldız, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Silay, siyasiler ve STK temsilcileri katıldı. Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı genel kurula çevrimiçi ortamda katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise toplantıya katılım sağlayamadı.

