İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası seçime gitti

İncesu Şoförler ve Otomobilciler Odası 12. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yapılan genel kurula Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkanvekili Mustafa Alan, Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, İncesu STK temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

Tek adaylı olarak gerçekleşen seçimde Mustafa Büyüköz oda başkanı oldu.