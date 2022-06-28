Turizm ve spor ilçesi 'Hacılar'

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede tadilatı devam eden kapalı spor salonunda incelemede bulundu. Özdoğan, bakanlık tarafından ihalesi yapılan çalışmanın yılsonuna tamamlanacağını söyledi.

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  • 28.06.2022 14:03
  • Güncelleme: 28.06.2022 16:01
Turizm ve spor ilçesi 'Hacılar'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, ilçede tadilatı devam eden kapalı spor salonunda incelemede bulundu. Özdoğan, bakanlık tarafından ihalesi yapılan çalışmanın yılsonuna tamamlanacağını söyledi.

Birim amirleriyle yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özdoğan, kapalı spor salonunun yapılan çalışma ile yılsonuna aktif hale geleceğini söyledi. Özdoğan şöyle konuştu;

“İlçemizde var olan ancak güncelliğini zaman içerisinde kaybeden kapalı spor salonumuzun tekrardan güncel hale getirilmesi, bakım, onarım ve ilave yapılarının yapım işleri ile ilgili taşeron firmamız yetkilileriyle inceleme yaptık. Burası bakanlığımız tarafından ihalesi yapılan ve devlet yatırımlarıyla hayata geçirilecek olan bir çalışma. Spor salonumuzun hem zemini yenileniyor hem de genişlemesi sağlanıyor. Gençlerin kullanabileceği büyüklüğe kavuşuyor.”

Kapalı spor salonunun konum itibarı ile çok güzel ve özel bir yerde olduğuna vurgu yapan Başkan Özdoğan, “Spor salonumuz yapılacak tamirat ve genişleme ile sadece ilçemizdeki gençlerin değil bütün ilimizdeki öğrencilerimizin kullanabileceği son derece modern bir spor salonu haline gelecek.” dedi.

Başkan Özdoğan yapılacak çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, “Devlet yatırımları ilçemizin her alanında devam ediyor. Burası inşallah yılsonuna tamamlanmış olacak” dedi.

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İHA

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