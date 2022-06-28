Kayseri Büyükşehir, Karadeniz'de yaraları sarıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 3 araç ve çeşitli ekipmanlar ile birlikte toplam 11 itfaiye personeli ile Bartın sel bölgesinde yaraları sarıyor. Gece 01.00'de bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan 2 yaşlı vatandaşı kurtardı.

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  • 28.06.2022 13:42
  • Güncelleme: 28.06.2022 16:01
Kayseri Büyükşehir, Karadeniz'de yaraları sarıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 3 araç ve çeşitli ekipmanlar ile birlikte toplam 11 itfaiye personeli ile Bartın sel bölgesinde yaraları sarıyor. Gece 01.00’de bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan 2 yaşlı vatandaşı kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile itfaiye ekipleri Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun yağış nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı oluşan hasarı gidermek ve çalışmalara katkı sağlamak adına bölgeye gitti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinden toplam 11 personel ile birlikte 3 araç, 1 motopomp, 5 çamur tipi pompa, 5 adet dalgıç pompa ve 2 adet seyyar jeneratör, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde görev almak üzere gece 01.00’de Bartın bölgesine ulaştı.

Kayseri İtfaiyesi, gece yarısı bölgeye ulaşır ulaşmaz cansiperane bir şekilde görev yapmaya başladı. Sel bölgelerinde bulunan ekiplerle birlikte koordineli olarak kurtarma ve tahliye öncelikli çalışmalara başlayan itfaiye ekipleri, hat kurarak mahsur kalan 2 yaşlı vatandaşı da saat 03.15 itibariyle kurtardı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiye ekipleri, Afet Koordinasyon Merkezi’nin yönlendirmesine göre çalışmaları yürütürken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bölgede daha fazla mağduriyet yaşanmaması için her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yardım için Karadeniz bölgesindeyiz. Batı ve Orta Karadeniz’de yaşanan su baskınları ve taşkınlarına yönelik çalışmalara destek oluyorlar. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetinin çözümü noktasında bölgede canla başla çalışıyorlar. İtfaiye teşkilatımızın gayreti, fedakârlığı, cansiperane mücadelesi, Karadeniz bölgemizde mağduriyetler gidene kadar sürecek” diye konuştu.

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İHA

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