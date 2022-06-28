Restorasyonu devam eden Kilise'de teknik inceleme

Güçlendirme çalışmasının yapıldığı Kilise’nin kısa süre içerisinde restore edilerek turizme kazandırılacağı ifade edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile birlikte Bulgurcu mahallesinde restorasyonu devam eden Rum Aziz Eusthatios Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. Güçlendirme çalışmasının devam ettiği kilisenin duvar ve tavanlarında yer alan fresklerde inceleme yapan heyet, kilise restorasyonunu yapan firma ile toplantı yaptı. Kilisenin restorasyonunun tamamlanmasıyla birlikte İncesu’nun turizm adına önemli ziyaretlere ev sahipliği yapacağını söyleyen İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek “Tarih ve turizm ilçesi olan İncesu’da Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların en başında da Örenşehir’deki mozaik kazıları ile Bulgurcu mahallesindeki Rum Aziz Eusthatios Kilisesinin restorasyonu. İki tarihi mekanda da restorasyon ve kazı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İkisinin bitmesi ile birlikte İncesu, Merzifonlu Karamustafapaşa Kervansarayı ve Arasta Çarşısının yeni düzenlemesi ise bambaşka bir çehreye kavuşacak. Yapılan çalışmalara İncesu Belediyesi olarak gerekli desteği sağlıyoruz. Kilisenin bulunduğu Bulgurcu mahallesinde yapılacak sokak sağlıklaştırması ile yok olmaya tutmuş İncesu tarihi yeniden gün yüzüne çıkacak. Çalışmalarımızda bizlere destek sunan Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ederim” dedi.