Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, 'Hayvanın özellikle uzuvlarının tamlığına ve küpelerine bakılmalı' dedi.

PAYLAŞ
  • 28.06.2022 12:29
  • Güncelleme: 28.06.2022 12:36
Kurbanlık alacaklara uzmanından uyarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Hayvanın özellikle uzuvlarının tamlığına ve küpelerine bakılmalı” dedi.

Kurban olacak hayvanların 2 yaşını doldurmuş olması gerektiğini belirten Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, “Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Vatandaşlarımız da aslında daha önce de çiftliklerden olsun, belediyelerin açılacak olan pazar yerlerinden olsun birçoğu hayvanlarını temin ettiler. Büyükbaş hayvanlarda kurbanı alırken hayvanın sağlığından tutun da aşı ile ilgili her şeyi vatandaşlarımızın bilgileri ya veteriner hekimden ya da alacakları kişilerden biliyor olması lazım. Hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Bunu da alt çenedeki süt dişlerinin yerine belirgin olarak kazma dişi dediğimiz dişlerden artık kurban vasfı taşıdığını anlarız” dedi.

“Hayvanların uzuvlarının tam olması gerekiyor”

Akgün Ergül, kurbanlık hayvanın uzuvlarında kesik olmaması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bunun haricinde de sağlıkla ilgili durumlarda da kurban bizim dini vecibemiz. Bunu yaparken de hayvanın yaşı, sağlığı gibi tüm kurallara riayet ve dikkat etmemiz gerekir. Hayvanın uzuvlarında özellikle boynuzlarında, kulağında ve ya kuyruğunda herhangi bir eksiklik yani kulağının kesik, boynuzunun kırık olmaması lazım. Sağlığının da yerinde olması lazım. Bunu da anlamanın yolları var. Hayvanın bakışlarının canlı olması, gevişini getiriyor olması lazım. Hayvan yemini yedikten sonra sindirmek için geviş getirir çünkü. Yani sağlıklı bir hayvan sürekli beslenmesini sürdürebilmek için geviş getirir. Bunların haricinde ishal gibi ağzından ve burnundan akıntının olmaması lazım çünkü hayvanlarda da sağlık sıkıntıları olduğu zaman akıntılar olur. Hayvanın dışkısına bakılması gerekiyor. İshal var mı, pis kokulu bir dışkı var mı diye bakılması gerekiyor. Bunlara bakılabilir. Bunun haricinde işin içinden çıkamazlarsa gerek Tarım İl Müdürlüğü olsun gerekse de serbest sahadaki tüm veteriner arkadaşlar olsun yardım alarak tüm bilgilerine ulaşmış olurlar.”

“Kulak küpesi hayvanın bilgilerini verir”

Kurbanlıklarda kulak küpesinin bütün bilgilerini verdiğini söyleyen Ergül, “Bir de kesim esnasında ve sonrasında hayvanda herhangi bir durum var mı ve oluşabilecek hastalıklara karşı da yine veteriner hekim arkadaşlarımızdan bilgi alabilirler. Özellikle tüberküloz dediğimiz ve kesim sonrasında oluşabilecek hastalıklarda ki ihbarı mecburi bir hastalıktır. Eğer kulak küpesi varsa ki bu aynı insanlardaki kimlik numarasına benzer. Biz kurban olacak hayvanlarda öncelikle erkek hayvanları ve kulağında küpesi olan hayvanları tercih ediyoruz ki hayvanın nereden geldiği tüm menşei belirli olsun diye. Kesim sonrası da akciğerlerde bilye şeklinde iltihap odakları vardır ki bu vücudun her yerine sirayet etmiş olabilir. Kesim sonrası böyle bir durumla karşılaşırlarsa müdahale etmeden veteriner hekimlere müracaat ederek gerekli tedbirleri almış olurlar. Bu kendi ve diğer insanların sağlıkları açısından da önemli bir durum” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri AFAD sel bölgesinde

Kayseri AFAD sel bölgesinde

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Motorine 2,5 lira indirim

Motorine 2,5 lira indirim

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti