Eski Milli Eğitim Müdürü Ekinci, siyasete girdi

Kayseri Eski Milli Eğitim Müdürü Celalettin ekinci, emekli olmasının ardından siyasete atıldı.

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  • 28.06.2022 12:05
  • Güncelleme: 28.06.2022 12:05
Eski Milli Eğitim Müdürü Ekinci, siyasete girdi

Kayseri’de bir süre görev yapan eski Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, emekli olma kararı aldıktan sonra siyasete atılarak İYİ Parti saflarına katıldı. 

CELALETTİN EKİNCİ KİMDİR?
Celalettin Ekinci, 1965 yılında Konya'nın Doğanhisar ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Ekinci, 1990 yılında İzmit Yetiştirme Yurdunda göreve başladı. Ankara 50.yıl yetiştirme yurdu, Sungurlu Fatih Ortaokulu, Mamak Abidinpaşa lisesi, Çankaya Milli Piyango Anadolu Lisesi ve Yenimahalle Prof. Dr. Mehmet Sağlam İlköğretim okulunda görev yaptı. 9 yıla Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2021 yılında emekliliğini istedi.

1ha

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