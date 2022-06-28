Motorine 2 lirayı geçen indirim beklentisi
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine bu gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor.
- 28.06.2022 12:00
- Güncelleme: 28.06.2022 12:00
Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Değişen petrol fiyatları ve dövizden sonra motorine de indirim gündemdeydi. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2 lira 50 kuruş indirim bekleniyor. İndirime birlikte motorinin litre fiyatı 27 ira 49 kuruş olacak.
Güncel akaryakıt fiyatları;
Motorin: 29,99 TL
Benzin:27,26 TL
Otogaz (LPG):12,40 TL
1ha
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