Turizm Müdürü Dursun: 'Kentte yeni turizm güzergahları oluşturuyoruz'

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kentte yeni turizm güzergâhları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

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  • 22.04.2022 13:47
  • Güncelleme: 22.04.2022 13:47
Turizm Müdürü Dursun: 'Kentte yeni turizm güzergahları oluşturuyoruz'

Erciyes’in turist potansiyelinin her yıl arttığına dikkat çeken Dursun, Soğanlı bölgesi meydan düzenlemesini de en kısa sürede tamamlayacaklarını açıkladı.

15-22 Nisan Turizm Haftası Kayseri’de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kent turizmiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Turizm haftasında yapılan faaliyetleri ve ilerleyen dönemlerdeki projelerin çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dursun, “Bu yıl da turizm haftasının 46’ncısını kutladık. Açılışını Kaleiçi’nde bir programla yaptık. Turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımızla bir araya gelip, ilimizdeki turizm potansiyeli olan noktalarda neler yapacağımıza dair anlatımlar gerçekleştirdik. Özellikle yeni güzergâhlar oluşturmak için başından beri çalıştığımız Yeşilhisar’daki Soğanlı bölgesinde meydan düzenlemesi vardı, yapılacak restorasyonlara yönelik. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ile projelerimizin anlatımını yaptık. Bunun dışında yeni alanlar oluşturma, yeni faaliyetler, turizmde sürekliliği oluşturma gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘TURİZM HAFTASI FARKINDALIK OLUŞTURMA HAFTASIDIR’

Turizm haftasının aslında farkındalık oluşturma haftası olduğunu belirten Dursun, “Biz bu haftayla sınırlı kalmıyoruz, sürdürülebilir turizm faaliyetleri gerçekleştirmek ve farklı turizm alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Bunlar arasında tanıtım faaliyetleri de var. Özellikle bu faaliyetler içerisinde ‘TGA’ dediğimiz, Türkiye turizm tanıtma geliştirme ajansı ile yurt içinden ve çeşitli ülkelerden gelen misafirlerimizi de zaman zaman ağırlıyoruz. Burada turizm lokomotifimiz olan Erciyes’i tanıttığımız gibi Erciyes dışında da çeşitli noktaların tanıtımını da yapıyoruz. Erciyes şu anda güzel bir ivme kazandı. Her yıl misafir sayısı artarak devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başında 4 yeni konaklama tesisinin açılışını da Erciyes’te gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra ilimizin çeşitli yerlerinde de yatırım aşamasında olan konaklama tesislerimiz mevcut. Umarız elimizdeki turizm faaliyetleri her yıl ilerlemeye devam eder” diye konuştu.

1ha

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