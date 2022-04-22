Başkan Öztürk koltuğunu miniklere devretti

Yahyalı Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

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  • 22.04.2022 13:38
  • Güncelleme: 22.04.2022 13:43
Başkan Öztürk koltuğunu miniklere devretti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yahyalı Belediyesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minikler başkanlık koltuğuna oturdu.

Ülke genelinde gerçekleşen gelenek ile Yahyalı Belediye Başkanı koltuğuna Fatih İlkokulu 4.sınıf öğrencileri Eray Etka Kafalı ile otururken, Başkan Yardımcısı koltuğuna da Esila Ceyda İşçi oturdu. Minik Başkanları Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Başkan Yardımcısı Cemal Ersin Çakır karşıladı. Başkanlık koltuğuna oturan Minik Başkan Eray Etka Kafalı, devam eden belediye çalışmaları ile ilgili Başkan Yardımcısı Cemal Ersin Çakır’dan bilgiler alarak talimatlar verdi.

Konu ile ilgili basına açıklama yapan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, göreve geldikleri 2014 yılından beridir ilçedeki eğitim kurumlara büyük destekler verdiklerini ve ilçedeki eğitim kalitesinin üst seviyelere çıktığını söyledi. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Esat Öztürk, “Çocuklarımıza Demokrasiyi aşılama adına özel bir günü birlikte yaşıyoruz. Belediye olarak 23 Nisan Bayramı coşkusunu düzenlediğimiz özel bir gece ile çocuklarımız ile birlikte kutlayacağız. Meddah, Hacivat ve Karagöz, Çocuk Tiyatrosu, Oyunlar ve Yarışmaların yer aldığı programımıza ilçemizdeki tüm çocuklarımızı velileri ile birlikte bekliyoruz. Bu vesile ile 23 Nisan Bayramımızı bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, daha sonra koltuğunu devrettiği minik çocuklara hediyeler takdim etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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