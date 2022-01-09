Turgay Aldemir, Hikmet Buluşmalarına konuk oldu

Okunan Kuran-ı Kerim ve İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya'nın açılış konuşmasını yaptığı program, Kocasinan konferans salonunda yapıldı.

Hikmet Buluşmalarının konuğu olan Turgay Aldemir, yaptığı konuşmada, ağır pandemi şartlarından dolayı insanların birbirinden uzak kalmak zorunda olduklarını, aranıp sorulmanın ehemmiyetinin daha da arttığını belirterek, bireyden topluma herkesin sorunlarına çözüm bulabilmek için bilinçli birliktelikle örgütlü çalışma içinde olduklarını, islam dünyasında ve ülkemizde değişimin ve dönüşümün ancak kendi iç dinamiklerimizle gerçekleşebileceğini, değişimin inanç, güç ve irade istediğini ifade etti.

Dünyayı değiştirmek için çıkılan yolda eğer en yakınlarınız sizden davacıysa Afrika'da açılan su kuyusunun kişiye bir yarar sağlamayacağını, hayatın iyi bir öğretmen olduğunu, Hz. Peygamber'in Medine de yaptığı en önemli işlerden birisinin de Medine Pazarı olduğunu belirten Aldemir, çarşıda adam olamayanın mescidde adam edilemeyeceğinin altını çizdi.