Mehmet Büyüksimitci: 'Gazetecilerin çabaları kuşkusuz takdire şayandır'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

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  • 09.01.2022 08:09
  • Güncelleme: 09.01.2022 09:41
Mehmet Büyüksimitci: 'Gazetecilerin çabaları kuşkusuz takdire şayandır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı bir açıklama yaparak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Başkan Büyüksimitci yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Gazetecilik fedakarlık ve sorumluluk isteyen zor bir meslektir. Zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın mensuplarımız, düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmekte ve bu anlamda kamusal bir görevi de yerine getirmektedirler. Bu sorumlulukların bilinciyle en zor şartlara rağmen görevlerini yerine getirmeyi amaçlayan gazetecilerin bu çabaları hiç kuşkusuz takdire şayandır. Pandemiden kaynaklı zorluklara rağmen görevini en iyi şekilde icra eden basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İmkanlarımız ölçüsünde kendilerine desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki, basın kuruluşları ve basın çalışanları, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, hızlı ve objektif habercilik anlayışı ile kamu vicdanının sesi olmaya devam edeceklerdir. Bu vesile ile öncelikle şehrimizde görev yapan basın mensuplarımız başta olmak üzere tüm basın camiamızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum”

İHA

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