Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: “Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı”

Fiyatların arz talep dengesinin belirlediğini vurgulayan Şahin, “İlk defa 2022’nin rezervasyonu 2021’in Aralık ayında doldu. Bu yıl keşke tatil yapmasaydık. Çünkü fiyat geldiği yerden aşağı düşmüyor” dedi.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, pandemi sonrası tatil sektöründeki fahiş fiyat artışlarını değerlendirdi. Ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek orantısız zamlar yapıldığını belirten Şahin, hükümetin ekonominin kontrolünü kaybetmesinin de bunda payı olduğunu savundu. Pandemi sonrası tatil talebinde patlama olduğunu ifade eden Şahin, “Ülkemizdeki ekonomik durum sebebiyle zaten satıcılar çok orantısız zamlar yapmaya başladılar. Ham maddelerin ya da malzemelerin maliyetlerinin 3 kat arttığını düşünelim. Onlar 6-7 kat zam yaptılar. Çünkü, her türlü ihtimale karşı satıcı kendini koruma altına almak ister. Hükümetin de ekonomiye olan hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bu zamları doğal karşılamaya başladık. Herkes zam yapıyor elektriğe, doğalgaza zam geldi buna da gelir diyoruz. Fakat turizm konusunda fahiş artış var gerçekten, suç mu değil. Serbest piyasada normalde fiyatlar kendi içerisinde belirlenir. Talep varsa fiyat artar, talep yoksa fiyat düşer. Fakat bu yıl 2 yıllık pandemi sebebiyle acısını çıkardılar. Ancak geçen yıl 1 lira olan tatil fiyatı bu yıl 14 lira oldu. Bu bir tatilcinin itirafı. Bizim aslında 4 kat zam yapmamız gerekiyordu, 14 kat zam yaptık fakat yine de rezervasyonlar doldu. Niye, normalde tatil fiyatları ocak ayından sonra belirlenir, mart- nisan ayı gibi erken rezervasyonlar başlar bu uygun fiyatlıdır. Haziran- Temmuz’da tam rezervasyonlar olur. İlk defa 2022’nin rezervasyonu 2021’in aralık ayında doldu. Eğer böyle bir talep patlarsa fiyatların patlamasından şikâyet etmememiz gerekir çünkü talep var” dedi.

‘BU YIL NE OLURDU TATİLE GİTMESEYDİK’

2 yıllık pandemi sürecinin ardından vatandaşların yoğun şekilde tatile yöneldiğini ve talep doğrultusunda zamların da arttığını söyleyen Şahin, “Fiyatların artmaması adına mesela bu yıl şöyle bir tedbir alsaydık. Çünkü fiyat geldiği yerden aşağı düşmüyor. Bu yıl 14 kat zam yapıldı, önümüzdeki, yıl bu 14 kat olan fiyatın üzerinden zam yapılacak çünkü meşrulaştı ve talep var. Bu yıl ne olurdu tatile gitmeseydik, bayramı evimizde geçirseydik. Kurban Bayramı diyoruz geleneksel bir bayramımız var, akrabamızla, ailelerimizle yaşlılarımızla vakit geçirseydik. Biz ne yaptık yaşlılarla görüşmemek adına akrabalardan kaçmak adına tatile gittik. Ne oldu fiyatlar arttı. Şimdi turizm fiyatları arttığı zaman diğer ürünlere de yansıyacak. Aslında bizim aç gözlülüğümüz, kontrolsüz alışverişlerimiz bize zam olarak dönüyor. Bu çok net, burada kimse şikâyet etmesin, kendimiz ediyoruz kendimiz buluyoruz” şeklinde konuştu.