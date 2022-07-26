Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi'nde Abdülhamid Han Bulvarı'nı Taha Carım Bulvarı'na bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

PAYLAŞ
  • 26.07.2022 11:41
  • Güncelleme: 26.07.2022 11:48
Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi Esentepe Mahallesi’nde Abdülhamid Han Bulvarı’nı Taha Carım Bulvarı’na bağlayacak olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Trafiğin daha rahat bir duruma gelmesi için bir yandan mevcut yolların bakım ve onarımını gerçekleştirirken bir yandan da alternatif güzergâhlar oluşturmaya devam ettiklerini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Vatandaşlarımıza yeni alternatifler sunarak, trafik akışını düzenlemeyi hedefliyoruz. Yeni bağlantı yolunun yapılması ile ulaşımın daha da rahatlayacak. Rekor sayılacak sayıda yollar yaparak hizmete açtık. Abdülhamid Han Bulvarı’nı Ahmet Taha Carım Bulvarına bağlayacak 25 metre genişliğinde olan 1 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda gidiş-geliş şeklinde yaya yolları olacak. 15 bin ton altyapı malzemesi kullanarak 1 kilometre uzunlukta 25 metre genişlikte bağlantı yolumuzu hummalı bir çalışma sonucu açtık. Ayrıca burada 350 metre uzunluğunda toplam 500 metreküp taş duvar çalışması yapıldı. 9 bin 600 metrekare parke imalatı da olacak. 3 adet kavşak çalışmamız ile trafiği rahatlatmak amacıyla yakında çalışmaya başlayacağız. Seri, konforlu ve güvenli ulaşım için yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehir içi alternatif yollara büyük önem veriyoruz. Birçok mahallede devam eden çalışmalarımızla vatandaşlarımızın daha konforlu bir hizmet almasını sağlıyoruz. Yeni bağlantı yolumuzun hayırlı olmasını dilerim” dedi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Kayserispor, Çarşamba günü yeniden topbaşı yapacak

Develi'ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı çerçevesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Develi’ye yeni kurulan Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı çerçevesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: 'Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı'

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin: “Pandemi sonrası tatil sektöründe 14 kat zam yapıldı”

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Melikgazi'de yeni bağlantı yolları ile ulaşımda alternatifler artıyor

Kayserililer doğaya akın etti

Kayserililer doğaya akın etti

Benzine indirim beklentisi

Benzine indirim beklentisi

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

3
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

4
Eski Belediye Başkanı Celal Kayır'ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

5
Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

Mezarlıktan gelen kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı

6
Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

Bir Hafta Bir Yazar: Emişe Altun

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Klonlanan numarayla dolandırıcılık

Olay Türk TV'nin acı günü

Olay Türk TV'nin acı günü

DAHA FAZLA
Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Melikgazi'de yaz kursları ile bu yaz dolu dolu geçiyor

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Talas'ın kurslarına her yaştan yoğun ilgi

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi'ne dönüştürülüyor

Hıdırellez Köşkü, Gök Gözlem Evi’ne dönüştürülüyor

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Erdemli ve Soğanlı Vadisi eserleri için çalışmalar başladı

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor

Ücretsiz danışmanlık hizmeti yoğun ilgi görüyor