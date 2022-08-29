'Tüketici hakkı öldü' diyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı helva dağıttı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Tüketiciler Birliği Kayseri Şubesi Başkanı Umut Karademir, Tüketiciler Birliği avukatı Ayşenur Aktan ile birlikte Kayseri Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Şahin açıklamasında, “1995 yılında kanuna ve tüketici hakem heyetlerinin kurulmasıyla Tüketici Hakları başladı. İlk yıllarda 20 bin civarında şikayet vardı. 2014 yılında bu rakam 5 buçuk milyona kadar çıktı. 1995 yılından 2014 yılına kadar Tüketici haklarında bir gelişme kaydedildi. 2014 yılında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun çıkmasıyla bir milat oluştu. Ve tüketici hakları orada son buldu. 2014 yılında 5 buçuk milyon olan şikâyet 2021 yılında 300 bine düşürüldü. Son 8 senelik bir dönem Fetret Dönemidir. Çıkacağımıza ümidimiz de kalmadı. Geçen hafta bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikte tüketicinin elinden bir hak daha alındı. Bankalar hakkında tüketicinin hakları elinden alınmıştı. Taahhütlü aboneliklerde, kanunen verilen hak görüş yazısıyla kanuni hakkın alınmasını gördük. Şimdide ‘İnternet Üzerinden Yapılan Tüketici İşlemlerinde Yasal Haklar’ konusunda bir değişiklik yapıldı. Tüketicinin hakkı elinden alındı. 14 gün içerisinde her hangi bir gereksinim duymadan vazgeçme hakkı elinden alınmış oldu. Artık tüketici kanunen verilmiş hakkını kullanamayacak. Bu hak kanunen veriliyor. Daha küçük bir şekilde alındı. Kanunen verilen hak yönetmelikle elinden alındı” açıklamasında bulundu.

“TÜKETİCİ HAKLARI ÖLDÜ, BİZ DE HELVA DAĞITALIM DEDİK”

Mahmut Şahin açıklamasının devamında, “Bunu yapan da Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü. Artık satıcıyı koruyan bir genel müdürlükle karşı karşıyayız. Bir sene sonra herkes bizi anlayacak. Bu kurum dolandırıcıyı koruyan bir genel müdürlüğe doğru gidiyor. Bu işler 5 uzaktan satış işletmesi temsilcisiyle Ankara’da lüks restoranlarda, boğaz manzaralı yerlerde istişare ederek olmaz. Tüketiciyi Koruma Genel Müdürlüğü maalesef görevini tamamladı. Tüketici Hakem Heyetini kapatsalar. Sıfır şikayet yüzde 100 memnuniyet olacak. Mesafeli satışlar konusunda yapılan bu değişikliğin sebebini söyleselerdi. Tüketici suiistimal edebilirmiş. Niyet mi okuyorsunuz. Bir taraftan tüketiciyi suiistimal eden yüz binlerce uzaktan satış firması var. Biz bu yönetmeliğin iptali için Danıştay’a başvurumuzu yaptık. Bu yönetmelik iptal edilecek. Çünkü bu yönetmelik dolandırıcılığı artıracak. Evet, tüketici hakları öldü. Madem öldü, ruhuna bir Fatiha okuyup helva dağıtalım dedik” diye ifade etti.