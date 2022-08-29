Rögar kapakları, asfalt seviyesine getiriliyor

Nevşehir Belediyesi yeni aldığı asfalt yama aracı ile rögar kapaklarının oluşturduğu olumsuzluklara çözüm getirdi. Kent içindeki bazı noktalarda trafik konforunu etkileyen en büyük etkenlerden olan rögar kapakları, yol kotuna uygun hale getiriliyor.

PAYLAŞ
  • 29.08.2022 14:59
  • Güncelleme: 29.08.2022 14:59
Rögar kapakları, asfalt seviyesine getiriliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi yeni aldığı asfalt yama aracı ile rögar kapaklarının oluşturduğu olumsuzluklara çözüm getirdi. Kent içindeki bazı noktalarda trafik konforunu etkileyen en büyük etkenlerden olan rögar kapakları, yol kotuna uygun hale getiriliyor.

Nevşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekiplerince, sıcak asfalt çalışması yapılan yollarda rögar kapağı ve yağmur suyu ızgaralarını asfalt ile aynı kota getirmek için çalışma başlattı. Belediye ekipleri yol konforunu en üst seviyeye çıkarmak için gerçekleştirilen çalışmalar ilk olarak 15 Temmuz Mahallesi ve Güzelyurt Mahallesi’nde yapıldı.

Çalışmaların önümüzdeki günlerde şehrin diğer mahallelerindeki yollarda da gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, “Sıcak asfalt serimi sırasında asfaltı seren alet tam olarak oturduğunda rögar kapaklarının seviyesini ayarlayamadığı için rögar kapakları ile asfalt arasında kot farkı oluyordu. Belediyemize kazanıldığımız yeni asfalt robotuyla ve mini silindir ile yeniden rögarların etrafını kesip, terazi ile ölçüp, asfalt ile rögar kapaklarını eşitliyoruz ve çöküntü yapmayacak şekilde yeniden ayarlıyoruz. Bunu tüm şehrimizdeki yeni yaptığımız asfaltlara uygulayacağız. Böylelikle rögar kapakları sorun olmaktan çıkacak" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Tüketici hakkı öldü' diyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı helva dağıttı

"Tüketici hakkı öldü" diyen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı helva dağıttı

Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Başkan Cabbar'dan Kaymakam Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Kayserili oto galericilerden Kılıçdaroğlu'nun 'araç almayın' sözlerine tepki

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Vali Çiçek: '30 Ağustos, aziz milletimizin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırdığı gündür'

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Büyükşehir'de Cumhurbaşkanlığı uzmanlarının katılımıyla 'staj' toplantısı

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Buğdaylı mahallesinde cinayet

Buğdaylı mahallesinde cinayet

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

KAYSERİ GEZİ REHBERİ… İncesu Marina nerededir ve nasıl gidilir?

6
Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

Camiden yardım paralarını çalan şüpheli yakalandı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine indirim kesinleşti

Benzine indirim kesinleşti

Milletvekili Dursun Ataş, 'SPK'da rüşvet ve yolsuzluk' iddialarını mahkemeye taşıdı

Milletvekili Dursun Ataş, ‘SPK’da rüşvet ve yolsuzluk’ iddialarını mahkemeye taşıdı

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Temmuz'da 280 milyon 139 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: “Temmuz’da 280 milyon 139 bin dolar ihracat yaptık”

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'milli bayramlara katılmıyor' iddialarına cevap verdi

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ‘milli bayramlara katılmıyor’ iddialarına cevap verdi

Kuvvetli rüzgara dikkat

Kuvvetli rüzgara dikkat

Yukatel Kayserispor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Yukatel Kayserispor’da Fenerbahçe mesaisi başladı

Sarraf Gülderdi, 'Gurbetçi vatandaşlarımızın dönüşü başladı, piyasada sakinlik söz konusu'

Sarraf Gülderdi, “Gurbetçi vatandaşlarımızın dönüşü başladı, piyasada sakinlik söz konusu”