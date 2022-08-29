Çiçekdağı'nda belediye içme suyu çalışmalarında sona geldi

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde belediye başkanı içme suyu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

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lçede devam eden içme suyu çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, çalışmaların hızla yürütüldüğünü ve çalışmalarda son aşamaya ulaşıldığını belirtti. Belediye Başkanı Hakanoğlu, "Çiçekdağı için yeni projeler ve yatırımlar yapmak için gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. Şehrimizin 100 yıllık sorununu çözüme kavuşturmak ve su kesintilerinin yaşanmaması için ekiplerimizle birlikte çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde içme suyu şebeke hattı yapım işi 4 farklı ekip ile planladığımız programda devam ediyor. 60 yıla yakın zaman önce projesiz, o günün şartlarıyla döşenen içme suyu boruları günümüzde yüzde 75’in üzerinde kayıp ve kaçağa sebep oluyordu. Çiçekdağı’mızdaki susuzluğun ana sebebi olan ve değişimi elzem hale gelmiş söz konusu boruların döşenmesi esnasında hali hazırdaki mevcut içme suyu borularının projesiz olması ve nereden gittiği bilinmediği için arızalar olması sonucu su kesintileri kaçınılmaz olup, halkımızın bu konuda anlayışına sığınıyoruz" dedi.