TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Kapadokya Teknopark'ta İncelemelerde Bulundu

NEVÜ Rektörlüğünün girişim ve öncülüğünde gerçekleştirilen söyleşi programına konuşmacı olarak katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesinde bulunan Kapadokya Teknopark’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin refakatinde Kapadokya Teknopark’ı, CAPPIN2C kuluçka merkezini, Labadokya Hızlı Prototipleme Atölyesini, BTUAM laboratuvarlarını ve Kapadokya Doğa Tarihi Araştırma Merkezini ziyaret ederek burada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Teknopark’ın yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında Kapadokya Teknopark Genel Müdürü Öğr. Gör. Bilgin Yazlık’tan bilgi aldı.

Ülke kalkınması için gerekli teknoloji ve inovasyonüretme süreçlerinde üniversiteler, teknoparklar ve özel girişim teknoloji firmalarının önemine değinen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ayrıca Teknopark bünyesinde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürüten firmalara ait ofisleri ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.