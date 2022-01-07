Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran 'Nevşehir'e hizmet için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız' dedi.

PAYLAŞ
  • 07.01.2022 10:33
  • Güncelleme: 07.01.2022 10:33
Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; “Nevşehir’e hizmet için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin 2022 yılı çalışma programında yer alan altyapı ve üstyapı projeleri için mahallelerdeki incelemelerini sürdürürken mahalle sakinleri ile de sık sık bir araya geliyor. Başkan Savran son olarak Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu. Mahalle sakinlerini belediyenin gerçekleştirdiği ve 2022 yılı yatırım programında yer alan çalışmalar hakkında bilgilendirerek istişarelerde bulunan Savran ayrıca vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Nevşehir için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini, yeni yılda da Nevşehir’in daha mutlu, huzurlu ve refah içinde olması için hep beraber gayret edeceklerini kaydeden Savran; “Geçtiğimiz yıl vatandaşlarımızın verdiği destekle şehrimizde birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. Kısa sürede birçok mahallemizde altyapı problemlerine son vererek sıcak asfalt çalışması yaptık. Bir yandan şehri modern ve sağlam bir altyapıya kavuştururken bir yandan da sıcak asfalt ile ulaşım konforunu arttırdık. Mevcut parklarımızı yenilerken yeni birçok parkı da halkımızın hizmetine açtık. Çocuklarımız spor yapsınlar diye mahallelerimizde basketbol ve futbol sahaları yaptık. Yeni yılda da inşallah yine vatandaşlarımızın desteği ile önemli projeleri hayata geçireceğiz. Ciddi bir altyapı ve sıcak asfalt çalışması yaparak mahallelerimizin sorunlarını gidermek için çaba göstereceğiz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes'te 4 Yeni Otel Daha Kapılarını Açtı

Erciyes'te 4 Yeni Otel Daha Kapılarını Açtı

Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

Kayseri'de 6 metrelik çukura düşen şahıs kurtarıldı

Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama

Kayserispor, Mert Çetin'i transfer etti

Kayserispor, Mert Çetin'i transfer etti

İyi parti de Melikgazi ve İncesu İlçe Başkanları atandı

İyi parti de Melikgazi ve İncesu İlçe Başkanları atandı

Deney yapan 9 öğrenci zehirlendi

Deney yapan 9 öğrenci zehirlendi

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilhisar'da gençler sabah namazında buluştu

Yeşilhisar’da gençler sabah namazında buluştu

Engellilerle bir gün geçiren Yücel onların sorunlarını gündeme taşıdı

Engellilerle bir gün geçiren Yücel; onların sorunlarını gündeme taşıdı

DAHA FAZLA
2021'in Zam şampiyonu: KAĞIT

2021'in Zam şampiyonu: KAĞIT

Kayseri'ye 'altın çağını yaşatıyoruz' diye ahkam kesenlerin,şehre hangi çağı yaşattığı ortada'!

Kayseri'ye 'altın çağını yaşatıyoruz' diye ahkam kesenlerin,şehre hangi çağı yaşattığı ortada'!

Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehirde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaski'den Tomarza'ya 11 milyon 328 bin liralık yatırım

Kaski'den Tomarza'ya 11 milyon 328 bin liralık yatırım