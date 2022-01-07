Başkan Savran mahalle sakinlerini ziyaret ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; “Nevşehir’e hizmet için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü biz millete hizmet için, milletin sıkıntılarını çözmek için varız” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi’nin 2022 yılı çalışma programında yer alan altyapı ve üstyapı projeleri için mahallelerdeki incelemelerini sürdürürken mahalle sakinleri ile de sık sık bir araya geliyor. Başkan Savran son olarak Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi ve Bekdik Mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu. Mahalle sakinlerini belediyenin gerçekleştirdiği ve 2022 yılı yatırım programında yer alan çalışmalar hakkında bilgilendirerek istişarelerde bulunan Savran ayrıca vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Nevşehir için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini, yeni yılda da Nevşehir’in daha mutlu, huzurlu ve refah içinde olması için hep beraber gayret edeceklerini kaydeden Savran; “Geçtiğimiz yıl vatandaşlarımızın verdiği destekle şehrimizde birçok önemli hizmeti gerçekleştirdik. Kısa sürede birçok mahallemizde altyapı problemlerine son vererek sıcak asfalt çalışması yaptık. Bir yandan şehri modern ve sağlam bir altyapıya kavuştururken bir yandan da sıcak asfalt ile ulaşım konforunu arttırdık. Mevcut parklarımızı yenilerken yeni birçok parkı da halkımızın hizmetine açtık. Çocuklarımız spor yapsınlar diye mahallelerimizde basketbol ve futbol sahaları yaptık. Yeni yılda da inşallah yine vatandaşlarımızın desteği ile önemli projeleri hayata geçireceğiz. Ciddi bir altyapı ve sıcak asfalt çalışması yaparak mahallelerimizin sorunlarını gidermek için çaba göstereceğiz” dedi.