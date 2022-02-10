TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'i makamında ziyaret etti.

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  • 10.02.2022 19:11
  • Güncelleme: 10.02.2022 20:46
TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin’i makamında ziyaret etti.

Sporun konuşulduğu ziyarette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ertekin, Kayserispor’un Kayseri için büyük bir değer olduğunu söyledi. Kayserispor’un aldığı başarılı sonuçlardan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Ertekin, “Benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum, Türkiye Spor Yazarları Derneği- TSYD Kayseri şubesi başkanı sayın Oktay Ensari ve yönetim kurulu üyelerini misafir ettik. Bolca spor sohbeti yaptık" diyerek, memnuniyetini dile getirdi.

TSYD Kayseri Şube Başkanı Oktay Ensari de, Ertekin’in Kayseri için büyük bir şans olduğunu belirterek, “Kayserispor’a ve Kayseri sporuna verdiğiniz emeği herkes biliyor. Bundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı. TSYD Kayseri Şubesi Başkanı Oktay Ensari, yönetim kurulu üyeleri Salih Balcı, Canan Bayram, Cem Atakan, Mustafa Gürbüz ve Hakan Çiftçi, spora hizmetlerinden dolayı Alpaslan Baki Ertekin’e plaket verdi.

Ziyaret sonunda TSYD yönetim kurulu, Ertekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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