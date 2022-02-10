Oto hırsızları yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 ayrı otomobil çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

PAYLAŞ
  • 10.02.2022 17:58
  • Güncelleme: 10.02.2022 20:47
Oto hırsızları yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 ayrı otomobil çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Pınarbaşı ilçesi Kızıldere Mahallesinde oto hırsızlığı olaylarına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; 2 ayrı araç çaldıkları araçları çalarak parçaladıkları tespit edilen A.Ç. ve A.Ç. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. A.Ç. ve A.Ç.; jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi, KTO üyelerine tanıtıldı

TOBB Şikago Türkiye Ticaret Merkezi, KTO üyelerine tanıtıldı

Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

Başkan Yalçın 'Şeffaf Oda'da bin kişiyle görüştü

Okçuluk Milli Takımı, Kayseri'de kamp yapıyor

Okçuluk Milli Takımı, Kayseri'de kamp yapıyor

Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Hacılar Hükümet Konağı yapımına başlanacak

Ev ve iş yeri fareleri yakalandı

Ev ve iş yeri fareleri yakalandı

İYC'den 'Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

İYC’den ‘Genç Dijital Liderler Çalıştayı'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Kayseri'de geliştirilen Turkovac aşısı neden Kayseri'de üretilmiyor?'

'Kayseri'de geliştirilen Turkovac aşısı neden Kayseri'de üretilmiyor?'

TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret

TSYD Kayseri Şubesi'nden Ertekin'e ziyaret

DAHA FAZLA
Oto hırsızları yakalandı

Oto hırsızları yakalandı

Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

Bünyan Belediyesi'nden Büyükkılıç'a panolu teşekkür

Mutlu Önal'dan milli takıma ziyaret

Mutlu Önal'dan milli takıma ziyaret

Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Meteoroloji'den 'çığ' uyarısı

Cemre öncesi son kar

Cemre öncesi son kar