Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda trenlerde ek seferler konulmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. 

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  • 14.04.2022 15:59
  • Güncelleme: 14.04.2022 15:59
Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla ve oluşacak yoğunluğu önlemek adına, yolculuğunu trenle yapmak isteyen vatandaşlar için ek sefer düzenlemesi açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yüksek Hızlı Tren hatlarında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağını belirtti.
Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği vurgulanan açıklamada, 29-30 Nisan ve 1- 6 - 7- 8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacağı duyuruldu. Açıklamada, “Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler, Ankara'dan 11.50, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT'ler ise Konya'dan 09.45, İstanbul'dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek” denildi. 
BİLETLER YARINDAN İTİBAREN SATIŞTA
29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Anahat ve Bölgesel trenlerde de ek sefer olacağının altı çizilen açıklamada, “İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Trenine de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince Anahat ve Bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak” ifadeleri kullanıldı.
Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığını duyurulan açıklamada, biletlerin yarından itibaren satışa çıkarılacağının altı çizildi.
 

1ha

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