Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı çalışmaları hakkında brifing aldı. İftarını şantiye personeli ile birlikte açan Büyükkılıç, vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

PAYLAŞ
  • 14.04.2022 15:57
  • Güncelleme: 14.04.2022 15:57
Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili brifing aldı. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç, buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için tüm ekibin gayret gösterdiğini söyledi.

TRAMVAY HAT UZUNLUĞU 48 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Gerek Tınaztepe tramvay hattımız, gerekse Talas tramvay hattımız olmak üzere tramvay hattındaki çalışmalar 2022 sonuna doğru tamamen çalışmalar tamamlanmış olacak ve tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

TALAS İLAVE TRAMVAY HATTI

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Olayı yerinde çözen milli 'KIRAÇ' Kayseri'de

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Semt pazarında fiyatlar düşmeye başladı

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Trenlere Ramazan Bayramı düzenlemesi

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Avukat Çıtak: 'Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor'

Avukat Çıtak: “Hasar tespit tutanağına itiraz hakkı pek bilinmiyor”

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Özdoğan: 'Biz uğraştıkça ve çalıştıkça Allah güzellikleri lütfediyor'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

6
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

KAYÜ Rektörü Karamustafa'dan Turizm Haftası Mesajı

Yerel radyolardan tarihi hamle

Yerel radyolardan tarihi hamle

DAHA FAZLA
Motosiklet denetimleri devam ediyor

Motosiklet denetimleri devam ediyor

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Develi Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ofisi faaliyetlerine başlayacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Bünyan Şehitleri video ile anıldı

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda

Kayserispor ile Rizespor 26. randevuda