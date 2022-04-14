Talas ilave tramvay hattı çalışmalarında son durum

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gülermak-YDA yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirerek, Raylı Sistem 5. Aşama Talas Mevlana-Furkan Doğan Arası Tramvay Hattı ile ilgili brifing aldı. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç, buradaki çalışmaların bir an önce bitmesi için tüm ekibin gayret gösterdiğini söyledi.

TRAMVAY HAT UZUNLUĞU 48 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Vatandaşların daha konforlu, daha güvenli ulaşım sağlamaları için gayretlerinin sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, “Gerek Tınaztepe tramvay hattımız, gerekse Talas tramvay hattımız olmak üzere tramvay hattındaki çalışmalar 2022 sonuna doğru tamamen çalışmalar tamamlanmış olacak ve tramvay hattımız 48 kilometreye ulaşmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

TALAS İLAVE TRAMVAY HATTI

Kayseri Kentiçi Raylı Taşıma Sistemi 5. Etap Şehit Furkan Doğan İstasyonu ile Talas Anayurt bölgesine yaklaşık 5,5 kilometre uzunluğunda güzergah boyunca 9 adet yolcu istasyonu, 3 adet yer altı kuyu deposu ile birlikte su deposu ve 3 adet de trafo merkezi bulunan elektromekanik işleri de dâhil olmak üzere ilave raylı sistem hattı yapılıyor.