Trafik kazaları kameralara yansıdı
Niğde'de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.
- 10.05.2022 13:12
- Güncelleme: 10.05.2022 13:12
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de meydana gelen bazı trafik kazaları, şehir polis kameralarınca görüntülendi.
Kentte meydana gelen bazı yaralamalı ve maddi hasarlı kazalar, şehir polis kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan bir kazada Merkez Paşakapı Caddesi’nde bir motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı görüldü. Diğer görüntüde ise kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor.
İHA
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