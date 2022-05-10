'Kayserispor Durağı' yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatı ile Kadir Has Stadyumu'nun önüne 'Kayserispor Durağı' yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un şehrin en önemli ve özel değerlerinden bir tanesi olduğunu dile getirerek, 'Spor şehri Kayseri'mize, Kayserispor Durağı çok yakıştı' dedi.

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  • 10.05.2022 13:11
  • Güncelleme: 10.05.2022 13:23
'Kayserispor Durağı' yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatı ile Kadir Has Stadyumu’nun önüne ’Kayserispor Durağı’ yapıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayserispor’un şehrin en önemli ve özel değerlerinden bir tanesi olduğunu dile getirerek, “Spor şehri Kayseri’mize, Kayserispor Durağı çok yakıştı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’ye özgü anlayışlarla hizmetlerine devam ederken diğer yandan Kayseri’nin markası Yukatel Kayserispor için örnek bir davranış sergileyerek, Kayserililere sürpriz yaptı. Bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla Kadir Has Stadyumu’nun önüne Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından, üzerinde ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Spor Şehri Kayseri’ yazılı futbol kalesinden esinlenilen ‘Kayserispor Durağı’ yapıldı. Sarı-Kırmızı renkleriyle, futbol topuna benzer oturma yerleriyle Kayserililerden beğeni toplayan ‘Kayserispor Durağı’ vatandaşlardan tam not aldı.

Şehrin marka değeri olan Kayserispor’un her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, markayı daha yukarılara taşımak için gayret edeceklerini, Kayserispor Durağı’nın şehre çok yakıştığını ifade etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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