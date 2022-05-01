Trabzonspor'un Şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı
Trabzonspor, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri'de yaşayan Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı.
- 01.05.2022 13:35
- Güncelleme: 01.05.2022 13:35
Ligin 35'inci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Puanını 77'ye çıkartan Trabzonspor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo Mavili takımın 38 sene sonra gelen şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı. Müsabakanın bitiminin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN