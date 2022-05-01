Trabzonspor'un Şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Trabzonspor, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kayseri'de yaşayan Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı.

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  • 01.05.2022 13:35
  • Güncelleme: 01.05.2022 13:35
Trabzonspor'un Şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Ligin 35'inci haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Puanını 77'ye çıkartan Trabzonspor ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bordo Mavili takımın 38 sene sonra gelen şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı. Müsabakanın bitiminin ardından Cumhuriyet Meydanı'na gelen Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı.

1ha

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