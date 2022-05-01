Kayseri Gön Han’nda restore çalışmaları sürüyor

Tarihi Kapalı Çarşı içerisinde bulunan Gön Han, Melikgazi Belediyesi tarafından restore ediliyor. 500 yıl önce inşa edildiği düşünülen ve Kapalı Çarşıda bulunan esnaflar tarafından depo olarak kullanılmasıyla tahrip olan Han, belediye ekiplerince onarılıyor. İçerisinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok yapı bulunduran Han, turizme kazandırılacak.