Toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

Yahyalı İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Yahyalı Şubesi tarafından 'Yolun İyilik Olsun' yardım kampanyası kapsamında bir tır gıda ve insani yardım malzemeleri Suriye’ye gönderilmek üzere yola çıktı. Toplanan malzemeler yapılan törenle birlikte gönderildi. Uğurlama törenine, Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yahyalı İlçe Müftüsü İbrahim İkbal, Yahyalı ilçe protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.