Erciyes’te Çek Kış Spor Günleri etkinliği

Kayseri Erciyes A.Ş. ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte Çekya kayak kıyafet ve ekipman üreticileri ve kış sporları üzerine faaliyet gösteren markalar iki gün boyunca Erciyes'te tanıtımlar yaparak işletmeler ile bire bir görüşmeler sağladılar. İki gün süren etkinlik sonunda Çek marka temsilcileri ve Kayseri’deki kayak sporcularının katılımı ile hobi yarışı yapıldı. Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de yarışanlar arasındaydı. Müsabakalarda derece elde edenlere Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından ödülleri takdim edildi.