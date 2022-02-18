Erciyes'te Çek Kış Spor Günleri etkinliği
Dünya'nın önemli turizm merkezilerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, 15-16 Şubat tarihlerinde Çek Kış Spor Günleri etkinliğine ev sahipliği yaptı.
- 18.02.2022 17:28
- Güncelleme: 18.02.2022 17:28
Kayseri Erciyes A.Ş. ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte Çekya kayak kıyafet ve ekipman üreticileri ve kış sporları üzerine faaliyet gösteren markalar iki gün boyunca Erciyes'te tanıtımlar yaparak işletmeler ile bire bir görüşmeler sağladılar. İki gün süren etkinlik sonunda Çek marka temsilcileri ve Kayseri’deki kayak sporcularının katılımı ile hobi yarışı yapıldı. Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de yarışanlar arasındaydı. Müsabakalarda derece elde edenlere Çekya Büyükelçisi Pavel Vacek ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı tarafından ödülleri takdim edildi.