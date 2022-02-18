Kayseri'de aranan 10 kişi operasyonla yakalandı
Kayseri'de hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan 10 kişi, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.
- 18.02.2022 17:24
- Güncelleme: 18.02.2022 17:24
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri kent genelinde hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan aranan şahıslara yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, Ö.A, Ö.D, M.B, E.D, K.Ö, H.M.B, M.K, L.Ç, S.M. ve C.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
1ha
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