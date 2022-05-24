Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Şahin, pazar gecesi Kayseri Tomarza’da bulunan evine döndü. Aracını park ettikten sonra aşağı inen Şahin’e 3 saldırgan tarafından pompalı tüfekle ateş edildi. Sol ayağına saçma isabet eden Şahin, hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahin’e sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ayakta yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, olayla ilgili oldukları sanılan 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı.