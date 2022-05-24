Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig’e yükseldi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından 20 - 22 Mayıs 2022 tarihleri arasında farklı şehirlerde düzenlenen Masa Tenisi 2. Ligi 3. Etap karşılaşmaları Bursa’da, 1. Lig 3. Etap karşılaşmaları ise Yalova’da oynandı. Müsabakalarda büyük başarı gösteren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Bayan B Takımı, 1. Ligi 3. sırada bitirerek, önümüzdeki sezon Kayseri’yi Süper Lig'de temsil etme hakkı kazandı. Burçin Mermer, Ayşe İzel Bilgiç, Altınay Hatun Bulut ve Elif Duman'dan oluşan Masa Tenisi B Takımı rakipleri karşısında aldığı 24 puan ile Türkiye Süper Lige yükseldi. Kenan Eren Kahraman, Mehmet Ali Karaboğa ve Yusuf Gaygısız'dan oluşan Kocasinan Spor Kulübü Erkek takımı ise 2021 - 2022 Sezonu 2. Ligini şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lige yükseldi.

‘KOCASİNAN ADI HIZLA YÜKSELİYOR’

Sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, “Öncelikli olarak sporcularımızı ve Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım’ı kutluyor başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübünün her alanda elde ettiği başarılar bizleri gururlandırıyor. Özellikle masa tenisi takımımız, uluslararası başarılarla tarihe geçiyor. Türkiye ve uluslararası karşılaşmalarda elde ettiği başarılar sayesinde ‘Kocasinan’ adı hızla yükseliyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında sporcularımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. İnşallah Kocasinan’ımızın adını daha nice şampiyonluklarla dünyaya duyuracağız” diye konuştu.

Diğer birçok takımın transferler yaptığına da değinen Başkan Çolakbayrakdar, kendilerinin ise alt yapıdan yetişen sporcularla başarılı olduklarını vurguladı. Çolakbayrakdar, “Kendi alt yapımızdan yetişen başarılı sporcularımızı, yetiştirmeye ve her zaman onlara destek vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızın daha da önemli dereceler elde edeceklerine inancım sonsuz. Bize bu gururu yaşattıkları için başta hocalarımız olmak üzere tüm sporcu kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.