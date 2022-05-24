Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda
Kayserili film yönetmeni Meryem Beyza Er'in ilk uzun metrajlı filmi 'Rüzgargülü' 27 Mayıs Cuma günü vizyona girecek
- 24.05.2022 13:59
- Güncelleme: 24.05.2022 13:59
Kayserili yönetmen Meryem Beyza Er, bu kez de uzun metrajlı ‘Rüzgargülü’ filmiyle seyircinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Kerim Altıntaş’ın üstlendiği filmin senaryosu Mert Selek tarafından yapıldı.
Filmin konusu ise, dedelerinin planı ile kendilerini oyun şatosu içinde bulan ve birbirinden uzakta büyümek zorunda kalan 5 kuzenin maceralarını anlatıyor.
1ha
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