Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

Kayserili yönetmen Meryem Beyza Er, bu kez de uzun metrajlı ‘Rüzgargülü’ filmiyle seyircinin karşısına çıkacak. Yapımcılığını Kerim Altıntaş’ın üstlendiği filmin senaryosu Mert Selek tarafından yapıldı.

Filmin konusu ise, dedelerinin planı ile kendilerini oyun şatosu içinde bulan ve birbirinden uzakta büyümek zorunda kalan 5 kuzenin maceralarını anlatıyor.