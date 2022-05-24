KPSS Lisans başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir" denildi.

2022 KPSS Lisans başvuruları, 24 Mayıs - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. DHBT başvurularıysa 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuracak adaylar, işlemlerini elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezi sisteminde veya bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.