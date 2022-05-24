KPSS Lisans başvuruları başladı

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvuruları başladı. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını 6 Haziran'a kadar yapabilecek.

PAYLAŞ
  • 24.05.2022 13:55
  • Güncelleme: 24.05.2022 13:56
KPSS Lisans başvuruları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvurularıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Kamu Personel Seçme Sınavının (2022-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 31 Temmuz 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 06-07 Ağustos 2022 tarihlerinde, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi oturumu (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır. Adayların tümü, 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir" denildi.

2022 KPSS Lisans başvuruları, 24 Mayıs - 6 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. DHBT başvurularıysa 7-17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuracak adaylar, işlemlerini elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezi sisteminde veya bireysel olarak ÖSYM’nin internet adresinden ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Tomarza Belediye Başkanına silahlı saldırı

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig'e yükseldi

Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, Süper Lig’e yükseldi

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

KPSS Lisans başvuruları başladı

KPSS Lisans başvuruları başladı

Melikgazi'de 600'e yakın metruk bina yıkıldı

Melikgazi’de 600’e yakın metruk bina yıkıldı

Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda

Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

3
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

4
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

5
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

6
1 kilometrelik iftar sofrası

1 kilometrelik iftar sofrası

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye kurtardı

DAHA FAZLA
Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Palancıoğlu, Dünya Yüzme Şampiyonu Mehlika Kuzeh Yalçın'ı kutladı

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

Başkan Çelik, final öncesi Kayserispor'u ziyaret etti

İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

78 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı

Mezarlıkta eski sevgilisini bıçaklayan şahıs tutuklandı