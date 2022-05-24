Melikgazi’de 600’e yakın metruk bina yıkıldı

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yıkım işlemleri öncesinde ve sonrasında kimseyi mağdur etmediklerini vurguladı.

Melikgazi Belediyesi, sorumluluk alanında bulunan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Değişik nedenlerle terk edilen ve yıkılma riski bulunan binalar, gerekli izinler alınarak yıkılıyor. Böylece bu binaların, suça meyilli kişiler tarafından da kullanılmasının önüne geçilmiş oluyor. Melikgazi Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre son 3 yılda 600’e yakın bu şekilde bina yıkılarak risk olmaktan çıkarıldı.

Metruk yapıların görüntü kirliliği başta olmak üzere ciddi sorunlar oluşturduğunu belirten Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sorunları ortadan kaldırmak için çalıştıklarını vurguladı. Özellikle Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde çok fazla gecekondu ve metruk yapı olduğunu anımsatan Palancıoğlu, “Çarpık yapılaşmayı Melikgazi'de sorun olmaktan çıkarmak için çalışıyoruz. Yapıların çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalması ve buralar zararlı alışkanlıkları bulunan kişilerin mekânı haline gelmesiyle risk oluşturuyor. Bunlarla ilgili yasal süreç biter bitmez yıkım işlemlerini yapıyoruz. Dolayısıyla yıkımlarla bu mahallelerimiz nefes alıyor daha güzel bir hale geliyor. Aynı zamanda yıkılan alanlarda park, sosyal tesis veya okul yerlerini imarına göre önünü açmış oluyoruz” dedi.