Kayserili yönetmenin ilk filmi 'Rüzgargülü' vizyonda
Kayserili film yönetmeni Meryem Beyza Er'in ilk uzun metrajlı filmi 'Rüzgargülü' 27 Mayıs Cuma günü vizyona girecek.
- 24.05.2022 13:48
- Güncelleme: 24.05.2022 13:49
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Daha önce çok sayıda kısa filmde kendinden bahsettiren Kayserili yönetmen Meryem Beyza Er, bu kez de uzun metrajlı ‘Rüzgargülü’ filmiyle seyircinin karşısına çıkıyor.
Yapımcılığını Kerim Altıntaş’ın üstlendiği filmin senaryosunu Mert Selek yazdı.
Ailece keyifle izlenebilecek film, dedelerinin planı ile kendilerini oyun şatosu içinde bulan ve birbirinden uzakta büyümek zorunda kalan beş kuzenin maceralarını konu ediniyor.
Haber Merkezi
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