Kayserili yönetmenin ilk filmi ‘Rüzgargülü’ vizyonda

Daha önce çok sayıda kısa filmde kendinden bahsettiren Kayserili yönetmen Meryem Beyza Er, bu kez de uzun metrajlı ‘Rüzgargülü’ filmiyle seyircinin karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Kerim Altıntaş’ın üstlendiği filmin senaryosunu Mert Selek yazdı.

Ailece keyifle izlenebilecek film, dedelerinin planı ile kendilerini oyun şatosu içinde bulan ve birbirinden uzakta büyümek zorunda kalan beş kuzenin maceralarını konu ediniyor.