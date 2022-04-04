Tohum Melikgazi'den üretim çiftçiden

Yerel tohumların geleceğe taşımak için çiftçilere destek olan Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi'nde 10 ton aspir tohumu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

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  • 04.04.2022 14:49
  • Güncelleme: 04.04.2022 16:04
Tohum Melikgazi'den üretim çiftçiden
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yerel tohumların geleceğe taşımak için çiftçilere destek olan Melikgazi Belediyesi, Gesi Mahallesi’nde 10 ton aspir tohumu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacak.

Bölge tarımına destem amacıyla yeni bir çalışmaya daha imza attıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Tarım Anadolu’nun güçlü bir geleneğidir. Üreten bir ülke olmanın en önemli şartı milli değerlere sahip olmaktan geçiyor. Bizde bu çerçevede hem tarıma destek olmak hem de üreten çiftçilerimize destek olmak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği içinde toplamda 18 ton aspir tohumu dağıtacağız. 10 ton bizden, 8 ton il müdürlüğünden olacak. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yarın Gesi Mahallemizde saat 10.30’da tohum desteğinde bulunacağız. Bu vesileyle dağıtmış olduğumuz aspir tohumu gelecek yıl daha yaygın hale gelecek. Çiftçilerimizin önünü açmak için onların üretimine destek olmak istiyoruz. Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra bu Anadolu topraklarındaki ekilen ata tohumların yeniden bu topraklarda buluşmasını sağlamak” dedi.

İHA

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