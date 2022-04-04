NEVÜ 'de 'Mesleki Deneyim Söyleşileri 5' gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından 'Mesleki Deneyim Söyleşileri'nin beşincisi gerçekleştirildi.

PAYLAŞ
  • 04.04.2022 14:33
  • Güncelleme: 04.04.2022 14:33
NEVÜ 'de 'Mesleki Deneyim Söyleşileri 5' gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri’nin beşincisi gerçekleştirildi.

NEVÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uzaktan eğitim sürecinde başlattığı ‘Mesleki Deneyim Söyleşileri’nin beşincisi ‘Sektör Nasıl Bir Mezun İster’ temasıyla, Peyzaj Mimarı Göksel Özhan ve Peyzaj Mimarı Seçil Ulutaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirdi. Mezun olduktan sonra iş olanakları, peyzaj tasarım ve planlama süreçleri, mesleki iletişim gibi birçok konularda deneyimlerini öğrencilerle paylaşan Mimarlar Özhan ve Ulutaş, söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.

Söyleşi programı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meliha Aklıbaşında ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Aslıhan Tırnakçı’nın Peyzaj Mimarı Göksel Özhan ve Peyzaj Mimarı Seçil Ulutaş’a teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Suç makinesi yakalandı

Suç makinesi yakalandı

Kayseri'ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

Kayseri’ye yapılacak yeni hayvan barınağı, ihale aşamasına geldi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

El bombası bulunan araçtaki 3 kişinin yargılanması devam edildi

Kayserili Boccia sporcuları Kocaeli'nden madalya ile döndü

Kayserili Boccia sporcuları Kocaeli'nden madalya ile döndü

'Medeniyetin Dehası Mimar Sinan' konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

“Medeniyetin Dehası Mimar Sinan” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Sarraf Gülderdi: 'Ramazan ayında altın satışları düştü'

Sarraf Gülderdi: “Ramazan ayında altın satışları düştü”

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

2
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

3
Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa'da kültür elçimiz oldu

Mehmet Tarman İlkokulu Avrupa’da kültür elçimiz oldu

4
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

5
Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayvanların aşılama bedellerini belediyeler karşılayacak

Hayvanların aşılama bedellerini belediyeler karşılayacak

Kocasinan'da camiler, gül suyuyla yıkanıyor

Kocasinan’da camiler, gül suyuyla yıkanıyor

DAHA FAZLA
KSMMMO'da Meslekte Kayseri Grubu seçime doğru gidiyor

KSMMMO’da Meslekte Kayseri Grubu seçime doğru gidiyor

LPG'ye 63 kuruş zam geldi 12 lira sınırına dayandı

LPG’ye 63 kuruş zam geldi; 12 lira sınırına dayandı

Maç oynanırken Sahaya girip, Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın ilk duruşması görüldü

Maç oynanırken Sahaya girip, Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftarın ilk duruşması görüldü

Yabani Angıt ve Yeşilbaş Ördekler yeniden özgür

Yabani Angıt ve Yeşilbaş Ördekler yeniden özgür

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha iyi hizmet etmek için çalışıyoruz'