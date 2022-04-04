Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

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  • 04.04.2022 14:33
  • Güncelleme: 04.04.2022 14:33
Nevşehir'de ilkokullar arası Futbol Turnuvası başladı
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Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen İlkokullar Arası 23 Nisan Halı Saha Futbol Turnuvası başladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen Nevşehir Belediyesi İlkokullar Arası Futbol Turnuvası Kapadokya Sentez Halı Saha da gerçekleştiriliyor. 30 Ağustos İlkokulu, 75. Yıl İlkokulu, Güzelyurt Turgut Akdevelioğlu İlkokulu, Ersular İlkokulu, Alacaşar Ş. Cebrail Aksöz İlkokulu, Özel Altınyıldız Koleji, 19 Mayıs İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu takımlarının katıldığı turnuvada maçlar iki ayrı grupta oynanacak. Açılış maçında Cumhuriyet İlkokulu ve 100. Yıl Ülfet Başer İlkokulu takımlarının karşılaştığı turnuvanın ödül töreni ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Çocuk Kitapları Fuarı’ etkinlikleri içerisinde yapılacak.

Dereceye giren takım ve sporculara Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran tarafından kupa ve madalyaları ile birlikte çeşitli hediyeler dağıtılacak.

İHA

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