NEVÜ'de 'Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurt Dışı İş Olanakları' konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER), Turizm Fakültesi ve Turizm Topluluğu işbirliğinde 'Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurt Dışı İş Olanakları' konulu konferans düzenlendi.

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  • 04.04.2022 14:33
  • Güncelleme: 04.04.2022 14:33
NEVÜ'de 'Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurt Dışı İş Olanakları' konulu konferans düzenlendi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER), Turizm Fakültesi ve Turizm Topluluğu işbirliğinde ’Kruvaziyer Turizmi ve Turizmde Yurt Dışı İş Olanakları’ konulu konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Kariyer Birim Temsilcisi Dr. Meral Dursun Küçükoğlu’nun yaptığı seminere, uzun yıllar Amerika’da kruvaziyer gemilerinde çalışan Muammer Songür konuşmacı olarak katıldı.

Kruvaziyer turizmini, turistik ürünün özel nitelikli gemi seyahatinin merkezinde bulunduğu bir turizm aktivitesi olarak tanımlayan Songür, deniz turizmindeki hızlı gelişmenin kruvaziyer turizmini olumlu yönde etkilediğini ve alternatif bir turizm hareketi olarak kruvaziyer gemilerin beş yıldızlı otel standardında hizmet vererek birçok iş imkânı sunduğunu ifade etti. Uluslararası kruvaziyer işletmeleriyle ilgili görsel sunumlar da yapan Muammer Songür, kruvaziyer gemilerindeki çalışma şartları ve gemide yaşam ile birlikte sağlanan maddi imkânlar hakkında bilgi verdi.

Seminer sonunda NÜKMER Müdürü Doç. Dr. Emine Zehra Turan, Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nilüfer Şahin Perçin ve Turizm Fakültesi Kariyer Birim Temsilcisi öğretim üyesi Dr. Meral Dursun Küçükoğlu, Muammer Songür’ e katılımlarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

İHA

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