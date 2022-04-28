TIR Kazasında 1 kişi yaralandı
Kayseri'de direksiyon hakimini kaybeden TIR sürücüsü refüje çarparak yan yattı.
- 28.04.2022 12:43
- Güncelleme: 28.04.2022 12:43
Kaza, İncesu İlçesine bağlı Subaşı Mahallesinde meydana geldi. 35 AÜ 2321 plakalı TIR sürücüsü B.Ç., (32) Kayseri-Niğde istikametine giden yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek rejüfe çarptı. Yan yatan tırın içindeki B.Ç.’yi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı B.Ç. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrasında ulaşım bir süre trafiğe kapatılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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