Arapça Allah yazısı Lifos Dağı'nda görüldü
Her yıl görülen ve Arapça 'Allah' yazısına benzetilen kar oluşumları bu yıl da Lifos Dağı'nda görülmeye başladı.
- 28.04.2022 12:41
- Güncelleme: 28.04.2022 12:41
Her yıl kararında ermesiyle ortaya çıkan Allah yazısı, 2 bin 509 metre olan Lifos Dağı’nda gözüktü. Yazı, Kayseri şehir merkezi ve bazı ilçelerden görülebiliyor. Orada yaşayanlar dağın arka kısmında da Muhammed yazısının da karların erimesiyle de oluştuğu ifade ediyor.
Her iki taraftaki bu yazılar karların tamamen erimesiyle temmuz ayı ortasına doğru yok oluyor.
1ha
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