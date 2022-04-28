Özhaseki: “Kur’an’ın tek kelimesinin bile yalanlanamaması mucize olduğunu gösterir”

Talas Belediyesi tarafından, Yaman Dede Konağı’ndan düzenlenen törenle Tıpkıbasım Mushaflar Kuran-ı Kerim Sergisi açıldı. Sergi açılışına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Tıpkıbasım Uzmanı Ahmet Taner Özer, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Özhaseki Kur’an-ı Kerim’in bir mucize olduğunu dile getirerek, ”Kuran-ı Kerim Yüce Mevlamızın peygamberimize gönderdiği en büyük mucizedir. 1400 senedir okunur evlerde kimse yorulmamıştır. Kuran-ı Kerim’i saatlerce okusak da dinlesek de sıkılmayız. Anlamı itibariyle hayatı bizlere anlatması ve bir tek kelimesinin de yalanlamaması, tersinin söylenememesi bize Kuran-ı Kerim’in mucizesini gösterir. İnsanoğlunun başından geçebilecek ne kadar şer, acı tatlı olay varsa hepsi peygamberimizin başına gelmiştir. Küçükken yetim, öksüz kalması, çevresi ve insanlara davranışlarıyla münasebetleri ile sırayla peygamberimizin ahlakını oluşturmuştur. Bize düşen de onu örnek almak. Hayat nizamı bu olsa gerek” ifadelerini kullandı.

ERÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan da, Kuran-ı Kerim’in İslam’ın ana temel kaynağı olduğuna işaret ederek Kuran-ı Kerim’in sahabeye duyurulması ile ezberlendiğini söyledi. ‘Mushaf’ kelimesinin iki kapak arası manasına geldiğini belirten Cihan, “Hz. Osman’ın halifeliğinde çoğaltılmış ve rivayetlere göre 7 adet dağıtılmıştır. Böylece Hz. Ebubekir döneminde başlayan Mushaflar günümüzde ki şeklini bulmuştur. İnanan bir insanın, iman ettiği bu kitabın içeriğini öğrenmek ve hayatına taşımak vazifesi olarak gelir. İnsanın toplumla diğer canlılarla, birbiriyle ilişkisi hakkında temel insanlık değerlerini bize hatırlatır. Kuran insanların ortak vasıflarını anımsatarak bize bunları hatırlatıyor. Dünyanın yaklaşık 6 da birinin Müslüman olduğunu düşünürsek, onları tanımak isteyen herhangi bir vatandaşın kuranı okuması icap eder. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi ileterek hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.