Kocasinan'ın iftarına 4 bin 300 kişi katıldı

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan coşkusunu ilçede doruğa çıkardı. Son olarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun katılımıyla geçekleşen Mithatpaşa Mahallesi'ndeki iftara, 4 bin 300 kişi katıldı.

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  • 28.04.2022 12:27
  • Güncelleme: 28.04.2022 12:35
Kocasinan'ın iftarına 4 bin 300 kişi katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofralarıyla Ramazan coşkusunu ilçede doruğa çıkardı. Son olarak Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun katılımıyla geçekleşen Mithatpaşa Mahallesi’ndeki iftara, 4 bin 300 kişi katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı iftar programında vatandaşlarla sohbet eden protokol, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birlik ve beraberlik mesajların verildiği iftar, havadan drone ile görüntülendi. Renkli görüntülerin oluştuğu iftar programında, hep birlikte aynı sofrada oruçlar açıldı. Programda konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, tüm vatandaşların Kadir Gecesi’ni tebrik ettiğini belirterek, “Yaklaşan Ramazan Bayramı mübarek olsun. Önü rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bu güzel ayın artık, sonuna doğru yaklaşmaya başladık. Allah, nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyoruz. Çok şükür, ülkemizde özellikle şehrimizde Ramazan’ı bütün manevi atmosferiyle idrak ediyoruz. Parti olarak aldığımız kararla tüm Türkiye’de belediyelerimiz, vatandaşla birlikte iftar ediyorlar. Bugün de burada Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar, iftar sofrası kurmuş. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Rabbim, bereket versin diye dua ediyorum “ifadelerini kullandı. Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamayı özlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; “2 yıl aradan sonra böyle iftar programlarını özlediğimizi ifade etmek istiyorum. Kayseri’miz bir başka güzel. Burada bir manevi iklim var. Nice Ramazanlara erişmek dileğiyle” dedi. Ramazan ayının sevincini, coşkusunu ve manevi havasını mahalle sakinleri ile yaşamanın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar da; “Sofralarımız, paylaştıkça bereketleniyor. Öncelikle hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaştık ve önümüzdeki günlerde hep beraber, inşallah sağlık, sıhhat içerisinde Ramazan Bayramı’nı kutlayacağız. Şimdiden Bayramınız mübarek olsun” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediyesi’nin on bir ayın sultanı Ramazan ayı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde düzenlediği iftar programı, dualar edilmesiyle sona erdi.

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İHA

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