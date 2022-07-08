Teşrik tekbirlerini unutmayalım..! Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Teşrik tekbiri, Kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar (ikindi namazı dahil) farz namazlardan sonra toplam 23 defa 'Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd' cümlesini söyleyerek yapılır.

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  • 08.07.2022 10:26
  • Güncelleme: 08.07.2022 10:26
Teşrik tekbirlerini unutmayalım..! Teşrik tekbiri nedir ve ne zaman başlar?

Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehap, Hanefi mezhebine göre vaciptir.

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

“Teşrik Tekbiri”; “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd”dır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; “Teşrik” Arap dilinde etleri doğrayıp kurutmak demektir. Vaktiyle bayramın birinci günü Mina'da kesilen kurbanların etleri, bayramın 2., 3. ve 4. günlerinde güneşte kurumaya bırakılırdı. Bu sebeple bu üç güne et kurutma günleri anlamında “eyyam-ı teşrik / teşrik günleri” denilmiştir. “Tekbir” ise Allah'ı ululamak, yüceltmek demektir. 

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kurban Bayramı’nın arefe günü (9 zilhicce) sabah namazından başlayarak bayramın 4. gününe ikindi namazına kadar (13 zilhicce -  ikindi namazı dahil) farz namazlardan sonra toplam 23 defa “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd” cümlesini söylemeye “teşrik tekbiri” denir. İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vaciptir. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin; arefe günü sabah namazından itibaren bayramın birinci günü ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vaciptir. Bu tekbirleri söylemek, Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre müstehaptır. (İ.K.)

Teşrik tekbirinin meali: “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur” anlamına gelir.

Teşrik tekbiri getirmek için illa kurban kesmek gerekmiyor. Kurban kesmeyenler de tekbir getirmekle yükümlüdür. Arefe gününün sabah namazından itibaren bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazını müteâkip birer defa söylenmelidir.

1ha

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