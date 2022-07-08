Sivas kurban pazarı besicileri üzdü

Sivas'ta besiciler, kullanıma uygun olmayan mevcut kurban pazarının Sivas'a yakışmadığını belirtip yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler.

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  • 08.07.2022 09:43
  • Güncelleme: 08.07.2022 09:43
Sivas kurban pazarı besicileri üzdü
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Sivas’ta besiciler, kullanıma uygun olmayan mevcut kurban pazarının Sivas’a yakışmadığını belirtip yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdiler.

Sivas’ta kurban pazarı bu yılda havaalanı yolu üzerindeki alanda kuruldu. İmkanların kısıtlı ve kötü olduğu alana kurulan hayvan pazarı besicilerden yine tepki topladı. Tuvalet, mescit, banyo ve buna benzer ihtiyaçların giderileceği alt yapının yetersiz olduğunu ifade eden besiciler pazarın Sivas’a yakışmadığını dile getirdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, “Sivas’ımız tarım ve hayvancılık şehri. İnşallah önümüzdeki yıl da hayvan pazarı başka yere taşınacak. Belediyeden Sivas çiftçisine yakışır bir hayvan pazarının olmasını istiyoruz. Madem ‘Tarım ve hayvancılık şehriyiz’ diyoruz altyapısının hazır olduğu bir hayvan pazarı istiyoruz. Sivas’ın ekonomisi şu anda burada dönüyor. Baktığınız zaman bu hayvan pazarı Sivas’ın ekonomisini canlandırıyor, esnafını canlandırıyor. Onun için belediyemize de bir çağrı yapıyorum. En kısa zamanda hayvan pazarını faaliyete geçirerek tüm çiftçimize, besicimize yakışır bir şekilde banyosunun olduğu, içme sularının temiz olduğu, üreticilerin hayvanlarına yemlerini rahat verecekleri bir hayvan pazarını bekliyoruz” dedi.

“Fiziki şartlar çok kötü”

Gümüşdere Köyü’nden hayvan pazarına kurbanlık getiren besici Recep Eryılmaz, “Fiziki şartlar çok zor. En yakın lavabolar 1 kilometre uzaklıkta. Burada yüzlerce insan var, 3 tane lavabo var ancak onlarda sorunlu. Çadır yerine oluklu sistem istiyoruz. Rüzgar çadırları yırtıyor. Bugün bir arkadaşımızın hayvanı çalınmış, polisler de geldi. Son anda aracın plakasını alıp bulduk. Burada kamera ve güvenlik sistemi yok. Modern bir hayvan pazarı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sivas’a yakışmıyor”

Besicilerden Tekin Erdoğan ise pazarın Sivas’a yakışmadığını belirterek, “Türkiye’nin her yerinde teşkilatlı, kesimhanesi dahil, yataklı ve dört dörtlük olan hayvan pazarları mevcut. Sivas hayvancılık bölgesi olması nedeniyle böyle bir teşkilatlı pazarın olmamasına ben üzüntü duyuyorum. Valimizden ve Belediye Başkanımızdan teşkilatlı bir hayvan pazarı istiyoruz. Bu istediğimiz yerine gelirse çok memnun oluruz” diye konuştu.

İHA

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