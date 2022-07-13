Terleme probleminden 15 dakikada kurtulmak mümkün

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, terlemenin kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu belirterek, 15 dakikada uygulanan terleme botoksu sayesinde 6 ayda terleme sorununun önüne geçilebileceğini söyledi.

PAYLAŞ
  • 13.07.2022 10:59
  • Güncelleme: 13.07.2022 10:59
Terleme probleminden 15 dakikada kurtulmak mümkün
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, terlemenin kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu belirterek, 15 dakikada uygulanan terleme botoksu sayesinde 6 ayda terleme sorununun önüne geçilebileceğini söyledi.

Günlük yaşama olumsuz birçok etkisi olan terlemeye karşı uzmanlar terleme botoksunu öneriyor. Terleme kıyafetlerin üzerinde belli olması ve çevreye koku yaymasından dolayı kişiyi toplumda zor duruma düşürüyor. Son yıllarda aşırı terlemeye karşı insanlar tarafından en çok tercih edilen tedavi yöntemi ise terleme botoksu. Daha çok koltuk altına uygulanan terleme botoksu, şikâyete göre yüz, el ve ayaklara da yapılabiliyor. 15 dakika gibi kısa bir süre de uygulanan terleme botoksu, insanların günlük yaşamına da engel olmuyor.

“Her mevsimde yaşam kalitesini düşürmektedir”

Sivas Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, terlemenin kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu belirterek, “Bazı bireylerde aşırı terleme sadece yaz aylarında değil, her mevsimde yaşam kalitesini düşürmektedir. Her insan değişik ölçülerde terler ancak terleme kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor, iş ve sosyal hayatında verimliliğini azaltıyor, kıyafet seçiminde dahi belirleyici rol oynuyorsa mutlaka tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Terleme botoksu basit bir tedavi yöntemidir”

Terleme botoksunun etki süresinin 6 ay olduğunu söyleyen Dr. Aldemir, “Bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperhidrozis adı verilen durumda, vücudun özellikle el, koltuk altı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Koltuk altı, el ve ayak terleme botoksunun en sık uygulandığı alanlardır. Terleme botoksu basit bir tedavi yöntemidir. Botoksun uygulanacağı alan temizlenir, botoks uygun dozlarda uygun miktarda, uygun konsantrasyon ile cilde uygulanır. Bununla amacımız terlemeyi sağlayan sinir uçlarını bloke etmektir. Terleme botoksunun etki süresi ortalama 6 aydır, tekrarlayan uygulamalar etkinin devamlılığını sağlar. İşlem süresi ortalama 15 dakikadır. Kişi işlem sonrasında günlük hayatına devam edebilir” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı

Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı

Meydanda bayram yoğunluğu

Meydanda bayram yoğunluğu

Sarraf Gülderdi: 'Dolar güçlenip, Euro'nun önüne geçebilir'

Sarraf Gülderdi: “Dolar güçlenip, Euro’nun önüne geçebilir”

Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü

Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Kızıklı çiftçiler sulamadan dert yandı

Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

Piknik alanlarında bayram yoğunluğu

Çok Okunanlar
1
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

4
Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kat karşılığı ihale

5
Pınarbaşı'nda kaza

Pınarbaşı'nda kaza

6
Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

Sarız-Kahramanmaraş yolunda feci kaza: 1 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı'nda acı bilanço: 31 can kaybı

Kurban Bayramı'nda acı bilanço: 31 can kaybı

Kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu

Kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu

DAHA FAZLA
Benzine 1 lirayı aşan indirim

Benzine 1 lirayı aşan indirim

Kent Ekmek fiyatlarına zam

Kent Ekmek fiyatlarına zam

Radyo vericisinin kablolarını çalan şahsa suçüstü

Radyo vericisinin kablolarını çalan şahsa suçüstü

Genç itfaiyeci kansere yenik düştü

Genç itfaiyeci kansere yenik düştü

Kaybolan çocuk güven timleri sayesinde ailesine kavuştu

Kaybolan çocuk güven timleri sayesinde ailesine kavuştu