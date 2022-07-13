Terleme probleminden 15 dakikada kurtulmak mümkün

Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, terlemenin kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu belirterek, 15 dakikada uygulanan terleme botoksu sayesinde 6 ayda terleme sorununun önüne geçilebileceğini söyledi.

Günlük yaşama olumsuz birçok etkisi olan terlemeye karşı uzmanlar terleme botoksunu öneriyor. Terleme kıyafetlerin üzerinde belli olması ve çevreye koku yaymasından dolayı kişiyi toplumda zor duruma düşürüyor. Son yıllarda aşırı terlemeye karşı insanlar tarafından en çok tercih edilen tedavi yöntemi ise terleme botoksu. Daha çok koltuk altına uygulanan terleme botoksu, şikâyete göre yüz, el ve ayaklara da yapılabiliyor. 15 dakika gibi kısa bir süre de uygulanan terleme botoksu, insanların günlük yaşamına da engel olmuyor.

“Her mevsimde yaşam kalitesini düşürmektedir”

Sivas Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir, terlemenin kişilerin iş ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyen bir durum olduğunu belirterek, “Bazı bireylerde aşırı terleme sadece yaz aylarında değil, her mevsimde yaşam kalitesini düşürmektedir. Her insan değişik ölçülerde terler ancak terleme kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor, iş ve sosyal hayatında verimliliğini azaltıyor, kıyafet seçiminde dahi belirleyici rol oynuyorsa mutlaka tedavi edilmelidir” şeklinde konuştu.

“Terleme botoksu basit bir tedavi yöntemidir”

Terleme botoksunun etki süresinin 6 ay olduğunu söyleyen Dr. Aldemir, “Bazı kişilerde ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hiperhidrozis adı verilen durumda, vücudun özellikle el, koltuk altı, ayaklar gibi belli bölgelerinde aşırı miktarda terleme görülür. Koltuk altı, el ve ayak terleme botoksunun en sık uygulandığı alanlardır. Terleme botoksu basit bir tedavi yöntemidir. Botoksun uygulanacağı alan temizlenir, botoks uygun dozlarda uygun miktarda, uygun konsantrasyon ile cilde uygulanır. Bununla amacımız terlemeyi sağlayan sinir uçlarını bloke etmektir. Terleme botoksunun etki süresi ortalama 6 aydır, tekrarlayan uygulamalar etkinin devamlılığını sağlar. İşlem süresi ortalama 15 dakikadır. Kişi işlem sonrasında günlük hayatına devam edebilir” dedi.