Kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu

 Kayseri'de bir aracın kontrolden çıkarak bahçeye girmesi sonucu 3 araç ağır hasar aldı.

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  • 13.07.2022 10:51
  • Güncelleme: 13.07.2022 10:51
Kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu

Kaza, Sabah saatlerinde Melikgazi İlçesine bağlı İldem Mahallesi’nde meydana geldi. Çevreyol üzerinde seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak bahçeye girdi. Aracın bahçeye girerek park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kazada 3 araç ağır hasar alırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi. 
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

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