Kontrolden çıkan araç bahçeye uçtu
Kayseri'de bir aracın kontrolden çıkarak bahçeye girmesi sonucu 3 araç ağır hasar aldı.
- 13.07.2022 10:51
- Güncelleme: 13.07.2022 10:51
Kaza, Sabah saatlerinde Melikgazi İlçesine bağlı İldem Mahallesi’nde meydana geldi. Çevreyol üzerinde seyir halinde olan araç kontrolden çıkarak bahçeye girdi. Aracın bahçeye girerek park halinde bulunan 2 araca çarptı. Kazada 3 araç ağır hasar alırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN