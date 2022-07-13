Benzine 1 lirayı aşan indirim
Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine bu gece yarısından itibaren indirim gelmesi bekleniyor.
- 13.07.2022 10:48
- Güncelleme: 13.07.2022 10:48
Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünlerinden benzine indirim gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 55 kuruş indirim beklentisi oluştu.
Güncel Akaryakıt Fiyatları;
Benzin: 25.43 TL (İndirim uygulanmadan)
Motorin: 25.64 TL
LPG: 10.70 TL
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN