Benzine 1 lirayı aşan indirim

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünlerinden benzine indirim gelmesi bekleniyor. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 55 kuruş indirim beklentisi oluştu.

Güncel Akaryakıt Fiyatları;

Benzin: 25.43 TL (İndirim uygulanmadan)

Motorin: 25.64 TL

LPG: 10.70 TL